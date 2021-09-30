Утренние рейсы задерживаются в аэропорту Кемерова третий раз за неделю

КЕМЕРОВО, 30 сентября. /ТАСС/. Прибытие и обратный вылет трех самолетов в Москву задерживаются утром 30 сентября в международном аэропорту имени Алексея Леонова в Кемерове, где уже трижды за неделю происходят задержки рейсов из-за неблагоприятных метеоусловий, сообщили ТАСС в справочной кемеровского аэропорта.

"Задержка [утренних рейсов] связана с поздним вылетом самолетов из Москвы", - сказали в справочной, пояснив, что прибытие рейсов таким образом перенесено на время с наиболее благоприятными метеоусловиями и лучшей видимостью в аэропорту Кемерова.

По данным онлайн-табло, задерживаются рейсы "Аэрофлота" из Шереметьево, S7 из Домодедово и "Победы" из Внуково. Прибытие бортов перенесли на срок от двух до почти четырех часов. На аналогичный период времени перенесли их обратные вылеты.

29 сентября четыре самолета, выполнявшие утренние рейсы в Кемерово, были вынуждены из-за сильного тумана уйти на посадку на запасной аэродром в Барнаул. Прибытие в кемеровский аэропорт задержали более чем на семь часов. Сбои в расписании полетов из-за метеоусловий в Кемерове зафиксировали и 27 сентября.

По данным Кемеровского гидрометеоцентра, появлению сильного тумана в Кемерове способствуют сложившиеся на этой неделе метеоусловия: в ночные часы температура воздуха понижается до минус трех-семи градусов, наблюдается слабый ветер до четырех м/с и практически 100% влажность воздуха.