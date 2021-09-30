Адвокат сообщила об обыске в квартире родителей главреда The Insider

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Правоохранители пришли с обыском в квартиру родителей главного редактора интернет-издания The Insider (администратор его доменного имени признан в РФ СМИ-иноагентом) Романа Доброхотова. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Оксана Опаренко.

"В настоящий момент в квартире родителей Доброхотова идет обыск. Пока неясно, по какому делу проходят эти следственные действия", - сказала Опаренко, отметив, что едет туда. Кроме этого, по информации The Insider, сейчас обыск проходит и в квартире Доброхотова, где находятся его жена и дети.

В июле был обыск у Доброхотова. По версии полиции Москвы, неустановленное лицо в неустановленном месте не позднее 12 ноября 2020 года разместило твит с "дезинформацией о сбитом Boeing МН-17" в Twitter-аккаунте пользователя Roman Dobrokhotov. Дело связано с заявлениями Доброхотова о сотрудничестве журналиста из Нидерландов ван дер Верффа с ГРУ Минобороны РФ. По данным редакции The Insider, дело по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"), возбужденное 26 апреля 2021 года в отношении неустановленных лиц, возникло из-за расследования The Insider и Bellingcat о катастрофе Boeing. В настоящее время Доброхотов проходит по данному уголовному делу свидетелем.