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В Сочи пьяный турист на внедорожнике устроил стрельбу

Нарушителю грозит административный арест сроком от 10 до 15 суток или административный штраф в размере 30 тыс. рублей

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали туриста из Санкт-Петербурга, который в состоянии алкогольного опьянения на внедорожнике нарушил правила дорожного движения в Сочи и обстрелял другую машину. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-центре МВД России.

В интернете появился видеоролик, на кадрах которого мужчина, управляя премиальным внедорожником, опасно маневрирует на улицах Сочи, препятствует проезду другого автомобиля, а затем стреляет в его сторону.

"Полицейские оперативно установили личность скрывшегося с места происшествия нарушителя и задержали его. Как выяснилось, он был лишен прав на управление транспортным средством", - сказали в пресс-центре.

Кроме того, по внешним признакам водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, а от медицинского освидетельствования отказался. В отношении нарушителя составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.26 КоАП, которая влечет административный арест на срок от 10 до 15 суток или наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

По данным МВД, в ходе разбирательства установлено, что мужчина стрелял из аэрозольного пистолета, для покупки которого не требуется лицензия.

"Сотрудниками полиции он был изъят, по факту его применения проводится проверка. Будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - добавили в ведомстве.

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