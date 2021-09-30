Директора стройфирмы в Астрахани подозревают в мошенничестве при выполнении госконтракта

АСТРАХАНЬ, 30 сентября. /ТАСС/. Директор строительной фирмы в Астрахани подозревается в мошенничестве при выполнении муниципального контракта, возбуждено уголовное дело. Об этом в четверг сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Астраханской области.

"Ахтубинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Астраханской области на основании материалов, представленных региональным УФСБ, возбуждено уголовное дело в отношении директора строительной фирмы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", - говорится в сообщении.

По версии следствия, между строительной фирмой и муниципальным образованием "Город Ахтубинск" был заключен муниципальный контракт по устройству футбольного поля на территории спортивного стадиона "Волга" на общую сумму 10 млн рублей.

Директор фирмы внес в акты выполненных работ заведомо ложные сведения, согласно которым условия муниципального контракта по строительству футбольного поля выполнены в полном объеме. Вместе с тем, согласно проведенной экспертизе, фактическая стоимость работ составила 9,3 млн рублей, в связи с чем муниципальному образованию "Город Ахтубинск" причинен ущерб на сумму около 700 тыс. рублей. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Как уточнили в ведомстве, расследование уголовного дела продолжается.