Автомобиль въехал в супермаркет в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 30 сентября. /ТАСС/. Водитель автомобиля ВАЗ-2104 протаранил здание магазина в Дзержинском районе Волгограда. Анализы крови показали наличие запрещенного вещества в организме водителя, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

"По предварительным данным, в 08:50 водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2104 и двигаясь по улице Танкистов, не справился с управлением и совершил наезд на здание магазина. Освидетельствование на месте и в медучреждении следов алкоголя не обнаружило, но при сдаче крови показало наличие запрещенного вещества в организме", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что биоматериалы направлены на расширенное исследование, по факту ДТП составлены административные материалы.