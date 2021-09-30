В Сочи арестовано около 3,5 тыс. похищенных участков земли

СОЧИ, 30 сентября. /ТАСС/. Порядка 3,5 тыс. земельных участков площадью 2,3 тыс. га, которые были похищены после изменения границ нацпарка в Сочи, арестованы до завершения следствия. Это необходимо для того, чтобы предотвратить там вырубку лесного массива или застройку, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Ранее в Сочи возбудили уголовное дело о мошенничестве по подозрению в махинациях с земельными участками на территории нацпарка. По данным пресс-службы национального парка, неизвестные лица, используя подложные документы, с 1998 года незаконно приобрели право собственности на множество земельных участков.

"В результате незаконных действий, в том числе путем изготовления подложных документов, из собственности России в пользу третьих лиц выбыло около 3,5 тыс. земельных участков площадью более 2,3 тыс. га, которые покрыты вековой лесной растительностью и представляют особую природоохранную ценность. <…> В целях недопущения неправомерного сноса лесного массива, предотвращения его застройки на указанные земельные участки наложен арест до окончания следствия", - сообщили в пресс-службе прокуратуры. Прокуратура края совместно с межрегиональным управлением Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея организовала исковую работу по возврату земель в федеральную собственность.

Проверка, проведенная по обращению Русского географического общества, показала, что после изменения границ Сочинского национального парка значительная территория утратила статус особо охраняемой, но в силу закона осталась в федеральной собственности. "Ход, результаты расследования уголовного дела, а также фактическое возвращение земельных участков в собственность находятся на контроле прокуратуры края", - добавили в пресс-службе.