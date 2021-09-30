Все аэропорты Парижа приостановили отлеты из-за сбоя

ПАРИЖ, 30 сентября. /ТАСС/. Сбой в компьютерных системах парижских аэропортов привел к получасовой задержке в приеме рейсов. Как сообщило в четверг Главное управление гражданской авиации Франции, к настоящему моменту неполадки устранены.

"Постепенное возобновление воздушного трафика в аэропортах Парижа после отказа системы обработки планов полета", - говорится в сообщении ведомства. Специалисты уточнили, что система не функционировала "менее 30 минут".

Данную новость подтвердили в пресс-службе Управления парижских аэропортов, сообщив, что прием и вылет рейсов постепенно возобновляется в аэропортах Руасси - Шарль де Голль и Орли.