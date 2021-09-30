СК проводит проверку в связи с падением воздушного шара в море в Сочи

КРАСНОДАР, 30 сентября. /ТАСС/. Следователи в Краснодарском крае организовали проведение проверки по факту падения воздушного шара с пассажирами в море в Сочи. По предварительным данным, при инциденте никто не пострадал, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщали, что воздушный шар с людьми упал в море в Сочи из-за того, что сорвался с фиксирующего троса. Инцидент произошел в парке "Солох-аул", в шаре находились три человека, шар отбуксировал рыболовецкий буксир.

"По имеющимся данным, в результате происшествия никто не пострадал. Организовано проведение доследственной проверки по факту падения воздушного шара с пассажирами в акваторию Черного моря. Устанавливаются организаторы полета на воздушном шаре. В рамках проверки следователем будет изучена вся необходимая документация по осуществлению полетов, в том числе будет дана оценка качеству предоставляемых услуг", - говорится в сообщении краевого следственного управления СК РФ.

Проверку также организовала Южная транспортная прокуратура, надзорный орган проверит исполнение требований законодательства о безопасности полетов. На место происшествия, по данным пресс-службы, выезжал транспортный прокурор и следственно-оперативная группа. "При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

Ранее чемпион мира по пауэрлифтингу Виталий Дубровин сообщил в своем аккаунте в Instagram, что это он с женой и ребенком находились на борту воздушного шара, который упал в акваторию Черного моря в Сочи.