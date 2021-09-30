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Нетрезвого пассажира авиарейса Москва - Анталья задержали за дебош в самолете

Против него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в аэропорту Домодедово задержали пассажира самолета сообщением Москва - Анталья, который устроил дебош на борту воздушного судна. Об ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в дежурную часть линейного управления МВД России в аэропорту Домодедово поступила информация, что на борт самолета сообщением Москва - Анталья требуется наряд транспортной полиции. Бортпроводники пояснили полицейским, что один из пассажиров вел себя неадекватно. Он выражался нецензурной бранью, грубил экипажу и не реагировал на замечания представителей авиакомпании. В связи с этим командир самолета принял решение отказать мужчине в перелете.

"Правонарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции. Медицинское освидетельствование установило у него состояние алкогольного опьянения", - сказала Волк.

В отношении нетрезвого пассажира авиалайнера возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ). Ему избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

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