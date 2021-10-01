Главу района в Забайкалье арестовали по делу о злоупотреблении полномочиями

ЧИТА, 1 октября. /ТАСС/. Суд в Забайкальском крае постановил взять под стражу главу Нерчинского района Михаила Слесаренко, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями на посту главы Нерчинска, сообщил журналистам в пятницу старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Егор Марков.

"По ходатайству следствия судом в отношении Слесаренко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал Марков.

По данным следствия, в 2020 году Слесаренко, являясь главой городского поселения "Нерчинское", злоупотребил своими полномочиями при контроле за исполнением муниципального контракта, причинив тем самым ущерб бюджету на сумму более 7 млн рублей. По версии следствия, в 2019 году администрация Нерчинска заключила с подрядчиком контракт по благоустройству исторического центра города (центральной площади) на сумму более 59 млн рублей. Подрядчик нарушил технологию подготовки основания для укладки тротуарной плитки, однако Слесаренко, зная об этом, подписал акт о приемке выполненных работ. В итоге плитку пришлось укладывать заново, что обошлось в 7 млн рублей.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления"), а также ч. 2 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог").

Это не первое уголовное дело в отношении Слесаренко - в марте он стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий на посту главы Нерчинска, но уже при благоустройстве стадиона с ущербом на 800 тыс. рублей. Как уточнили в следственном управлении, эти дела будут соединены в одно производство.