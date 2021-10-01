Устроившего стрельбу после аварии на МКАД задержали

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали мужчину, устроившего стрельбу после ДТП на МКАД в Москве. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"В полицию поступила информация о том, что на 60-м км МКАД произошло дорожно-транспортное происшествие, после чего один из участников ДТП произвел несколько выстрелов, предположительно, из травматического пистолета. Прибывшие на место сотрудники полиции <...> задержали 26-летнего приезжего мужчину и доставили в территориальный отдел полиции", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в главке, в ходе осмотра автомобиля полицейские обнаружили и изъяли, предположительно, травматический пистолет, а также прозрачный пакет с неизвестным веществом белого цвета внутри. "Все изъятое направлено на экспертизу", - добавили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Задержанному может грозить штраф в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей или принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет.