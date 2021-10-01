Пожар произошел на складе с изоляционными материалами в Новой Москве

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Пожар начался на складе в Новой Москве, где хранятся изоляционные материалы. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"По улице Адмирала Корнилова, владение 18, горит склад, где хранятся изоляционные материалы. Из-под кровли наблюдается открытое горение, идет черный густой дым", - сказал собеседник агентства.

По информации источника, на складе началось обрушение, есть угроза перехода огня на соседний склад.

"В данный момент началось обрушение горящего склада. Существует угроза перехода огня на такой же большой склад, который стоит почти вплотную", - сказал собеседник агентства, отметив, что пожарные работают на безопасном расстоянии.

Источник ТАСС добавил, что на место ЧП для тушения пожара попросили прислать авиацию.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России ТАСС сообщили, что информация о пожаре поступила в 10:36 мск. "По предварительной информации, происходит возгорание в складском здании. Что горит и площадь пожара выясняется. На месте работают пожарно-спасательные подразделения", - сказали в главке. Площадь пожара составляет 3 тыс. кв. метров, для тушения привлечена авиация.

Ранее источник ТАСС сообщил, что пожару на складе с изоляционными материалами присвоен второй из пяти номер сложности. Общая площадь склада - 5 тыс. кв. метров, площадь возгорания устанавливается.