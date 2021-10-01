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Горящий в Новой Москве склад с изоляционными материалами обрушился

Пожару присвоен второй из пяти номеров сложности

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Горящий склад с изоляционными материалами в Новой Москве обрушился. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"Склад обрушился", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России ТАСС уточнили, что склад горит по всей площади. "Произошло обрушение кровли", - сказали в главке.

Информация о пожаре на складе по улице Адмирала Корнилова поступила в 10:36 мск, его площадь составляет 3 тыс. кв. метров, есть угроза распространения огня. К тушению привлечена авиация Московского авиационного центра. Пожару присвоен второй из пяти номеров сложности.​​​

В тушении пожара участвуют более 100 человек и 40 единиц техники.

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