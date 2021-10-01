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Летевший в Анталью самолет сел в Ростове-на-Дону из-за плохого самочувствия пассажира

В аэропорту Платов его забрала скорая

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 октября. /ТАСС/. Пассажирский самолет совершил в пятницу экстренную посадку в Ростове-на-Дону из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта Платов.

По данным источника ТАСС в авиационной среде, медицинская помощь потребовалась пассажиру рейса Домодедово - Анталья (Турция), который выполняла авиакомпания Nordwind Airlines.

"Пассажира забрала скорая, борт продолжил полет по маршруту после дозаправки", - сказал представитель аэропорта.

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