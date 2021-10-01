Материалы в отношении пранкера за провокационное фото на фоне храма в Москве передали в СК

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Материалы дела в отношении блогера Руслана Бобиева, который снялся с девушкой на фоне храма Василия Блаженного в центре Москвы в вульгарной позе, переданы в территориальное подразделение Следственного комитета. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Учитывая, что действия молодых людей носили публичный, демонстративный характер, выражали явное неуважение к обществу и содержали признаки оскорбления чувств верующих, собранные полицейскими материалы направлены в территориальное подразделение Следственного комитета РФ для правовой оценки и принятия процессуального решения", - сказали в полиции.

Ранее блогер опубликовал в соцсетях фотографию с имитацией полового акта на фоне храма Василия Блаженного. Накануне вечером они были задержаны сотрудниками полиции и привлечены к административной ответственности. После задержания блогер публично извинился.

По данным СМИ, Бобиев родом из Таджикистана. В Москву он приехал из Сочи. Ранее он выкладывал в интернет видео, где он нападает и бьет людей со спины.