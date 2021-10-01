Мать четырех погибших при пожаре в Пермском крае детей приговорили к реальному сроку

ПЕРМЬ, 1 октября. /ТАСС/. Суд приговорил мать четырех малолетних детей, которые 23 апреля погибли при пожаре в Пермском крае, к реальному лишению свободы, она осуждена на год и семь месяцев в колонии общего режима. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Пожар в жилом доме Чусовского района Пермского края произошел вечером 23 апреля. Женщина ушла по личным делам, оставив без присмотра четырех детей (в возрасте шести и пяти лет, а также двух трехлетних). В доме она оставила включенным обогреватель, а дверь заперла на навесной замок, из-за чего во время пожара соседи не смогли сразу открыть дверь.

"Обвиняемая, которая ранее уже была лишена родительских прав в отношении четырех старших детей, вину в совершенном преступлении признала в полном объеме. Суд с учетом позиции государственного обвинения приговорил виновную к году и семи месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Согласно проведенной пожарно-технической экспертизе, обвиняемая нарушила требования пожарной безопасности и оставила без присмотра включенные в электрическую сеть бытовые приборы. В результате загорелись горючие материалы, которые находились вблизи включенного электроприбора. Все дети отравились угарным газом и погибли на месте.