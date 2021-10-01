В Петербурге задержали женщину, находящуюся в межгосударственном розыске

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 октября. /ТАСС/. Оперативники уголовного розыска задержали в Петербурге женщину, находящуюся в межгосударственном розыске за получение взятки в военкомате города Светлогорска в Белоруссии. Об этом журналистам в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"В Санкт-Петербурге задержана находящаяся в межгосударственном розыске 58-летняя гражданка восточноевропейского государства. Гражданка подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 430 УК Республики Беларусь ("Получение взятки") <...> находясь в органе местного военного управления города Светлогорска", - говорится в сообщении.

По данным полиции, с 10 июля 2018 года по 24 мая 2019 года женщина неоднократно незаконно получала денежные вознаграждения за решение вопросов, входящих в ее компетенцию. Подозреваемая заключена под стражу и доставлена в территориальный отдел полиции.