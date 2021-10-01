Верховный суд Крыма оставил в силе арест третьего обвиняемого в диверсии на газопроводе

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Верховный суд Республики Крым оставил в силе меру пресечения в виде ареста третьего обвиняемого по делу о диверсии на газопроводе полуострова Наримана Джелялова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

На прошлой неделе Верховный суд Крыма не удовлетворил апелляционные жалобы адвокатов на постановления суда нижестоящей инстанции об аресте Азиза и Асана Ахтемовых.

"По итогам судебного заседания апелляционным постановлением Верховного суда Республики Крым постановление Киевского районного суда г. Симферополя от 6 сентября было изменено в части уточнения срока, на который была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В остальной части постановление Киевского районного суда г. Симферополя Республики Крым оставлено без изменения", - говорится в сообщении.

В Центре общественных связей ФСБ России 7 сентября сообщили, что произошедшая 23 августа на участке газопровода в районе села Перевального в Крыму диверсия была организована Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. Сотрудники ФСБ 4 сентября задержали трех жителей Крыма: Наримана Джелялова, а также предполагаемых исполнителей - Асана и Азиза Ахтемовых.

Как ранее сообщал со ссылкой на материалы дела представитель суда, обвиняемым вменяется, что они умышленно установили на газопровод в селе Перевальное Симферопольского района взрывное устройство, повредив его. Это привело к тому, что газоснабжение в селе было прервано, что сказалось на работе социальных учреждений.