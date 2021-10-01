В Сухуме депутат парламента Абхазии устроил стрельбу

СУХУМ, 1 октября. /ТАСС/. Депутат парламента Абхазии Гарри Кокая устроил стрельбу накануне вечером в Сухуме и скрылся. Об этом сообщила пресс-служба МВД Абхазии.

Кокая был избран депутатом в 2020 году вместо избранного президентом Аслана Бжании. "30 сентября примерно в 22:15 мск в городе Сухум депутат парламента Абхазии Кокая Гарри Гурамович на территории, прилегающей к ресторану Rina на Набережной махаджиров, произвел пять выстрелов в воздух из короткоствольного огнестрельного боевого оружия - (пистолета Glock)", - говорится в сообщении. По данным МВД, при виде сотрудников милиции он проявил агрессию, выдать оружие отказался, после чего покинул место преступления и скрылся.

Жители села Адзюбжа по округу, где избирался Кокая, и ветераны Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 г.г. обратились в связи с происшествием к президенту республики, спикеру парламента, генпрокурору и председателю Службы госбезопасности с требованием незамедлительно отстранить министра внутренних дел и его заместителей, а также всех сотрудников, причастных к инциденту с депутатом. Они просят парламент провести экстренное, внеочередное заседание сессии с приглашением президента, генерального прокурора, председателя СГБ и министра внутренних дел, дать правовую оценку действиям МВД.