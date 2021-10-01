Пассажиры самолета, столкнувшегося с топливозаправщиком, вылетели из Астрахани

АСТРАХАНЬ, 1 октября. /ТАСС/. Пассажиры самолета, столкнувшегося в аэропорту Астрахани с топливозаправщиком, вылетели в Санкт-Петербург, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"В 22:56 по местному времени (21:56 мск) пассажиры вылетели рейсом № 520", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

В пятницу вечером самолет авиакомпании "Победа" при буксировке столкнулся с топливозаправщиком в аэропорту Астрахани. Как сообщали в пресс-службе перевозчика, в результате столкновения повреждения получила нижняя часть симитара (съемный элемент законцовки крыла). Пострадавших и погибших в результате инцидента нет, разлива горюче-смазочных материалов не произошло.