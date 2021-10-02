В Подмосковье загорелся склад с мебелью и посудой

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Пожар возник на складе с мебелью и посудой в поселке Воровского в Подмосковье, площадь возгорания составляет 800 кв. м. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Информация о пожаре на улице Мира, дом 5 поступила 1 октября в 23:59 мск. "На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось сильное задымление внутри здания. Площадь пожара 800 кв. м. Сведений о пострадавших не поступало", - сказали в пресс-службе.

В главке уточнили, что склад одноэтажный, общей площадью 18 тыс. кв. м и высотой 6 м. К тушению пожара от МЧС России привлекаются 29 человек и 10 единиц техники.