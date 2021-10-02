Уголовное дело возбудили после ДТП с поездом в Пензенской области

ПЕНЗА, 2 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту столкновения грузовика и пассажирского поезда в Лунинском районе Пензенской области. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта"). Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия", - отметили в ведомстве.

По данным следствия, в результате ДТП было повреждено железнодорожное полотно на протяженности не менее 800 м. "В результате транспортного происшествия железной дороге причинен ущерб на сумму более 1 млн рублей", - говорится в сообщении на сайте Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

ДТП произошло в 04:28 мск на 82-м км перегона Лунино - Гольцовка. Грузовик, перевозивший автокран, столкнулся с поездом №116 Адлер - Томск, в котором находились 326 пассажиров. В результате ЧП никто не пострадал. После столкновения сошли с рельсов локомотив и три железнодорожных вагона. Задерживаются четыре пассажирских поезда, один пригородный - отменен.