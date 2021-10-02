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В Пензенской области полностью восстановили движение поездов после аварии

Аварийно-восстановительные работы на месте ЧП завершены, ранее из-за инцидента произошла задержка четырех пассажирских поездов

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Движение поездов полностью восстановлено после столкновения грузовика и пассажирского поезда в Лунинском районе Пензенской области. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

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"В 12:23 аварийно-восстановительные работы завершены. Движение поездов полностью восстановлено", - сказали в пресс-службе.

ДТП произошло в 04:28 мск на 82-м км перегона Лунино - Гольцовка. Грузовик, перевозивший автокран, столкнулся с поездом №116 Адлер - Томск, в котором находились 326 пассажиров. В результате ЧП никто не пострадал. После столкновения сошли с рельсов локомотив и три железнодорожных вагона. Отмечалось, что задерживаются четыре пассажирских поезда, один пригородный - отменен.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ).

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РоссияПензенская область
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