Полиция в Екатеринбурге ищет мужчину, угрожавшего на детской площадке ребенку молотком

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции разыскивают мужчину, который угрожал мальчику молотком на детской площадке в одном из дворов Екатеринбурга. Организована проверка, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина с молотком в руках оскорблял мальчика и угрожал разбить ему голову.

"Сообщений и заявлений об этом инциденте в органы внутренних дел не поступало. Тем не менее в настоящее время проводится проверка, которой занимаются сотрудники полиции и подразделения по делам несовершеннолетних ОП №8 УМВД по Екатеринбургу, на чьей подведомственной территории произошел инцидент. <...> Представители УМВД опрашивают жильцов микрорайона с целью установления личности угрожавшего для принятия мер реагирования. По итогам работы полиция примет обоснованное процессуальное решение", - сказал он.