Пострадавшую при взрыве газа в Нижнем Новгороде подключили к ИВЛ

ТАСС, 2 октября. Женщина, получившая ожоги 95% тела в результате взрыва газа в многоквартирном доме в Нижнем Новгороде, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил ректор Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) Николай Карякин в Instagram.

"Пострадавшую от взрыва газа на ул. Гайдара перевели на ИВЛ", - написал он.

Сообщение о взрыве газа в квартире на девятом этаже дома по улице Гайдара в Нижнем Новгороде поступило в экстренные службы в 07:10 мск в субботу. По уточненным данным, пострадали 47-летний мужчина и 55-летняя женщина, их госпитализировали в ожоговый центр Приволжского исследовательского медуниверситета. Пострадавшие находятся в реанимации. В результате взрыва газа произошло частичное обрушение балкона и межтамбурных перекрытий, угрозы обрушения несущих конструкций дома нет. По данным МЧС РФ, из дома были эвакуированы 100 человек.