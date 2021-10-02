В Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве женщины и ребенка

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 октября. /ТАСС/. Тела женщины и трехлетнего ребенка с признаками насильственной смерти были обнаружены в субботу в одной из квартир в поселке Бугры Ленинградской области, подозреваемый задержан. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

"Сегодня в квартире в поселке Бугры Всеволожского района Ленинградской области были обнаружены тела 3-летнего ребенка и женщины 1975 года рождения с признаками насильственной смерти. В результате следственно-оперативных мероприятий по горячим следам следователями и сотрудниками полиции задержан подозреваемый 2000 года рождения, который является сыном потерпевшей и сводным братом убитой 3-летней девочки", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух лиц").

Задержанному в ближайшее время будет предъявлено обвинение. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи устанавливают причины произошедшего. Назначен ряд судебных экспертиз.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по предварительным данным, молодой человек убил ребенка, пока его мать с мужем были в магазине. Когда они вернулись, он ранил женщину ножом.