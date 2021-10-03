В США у самолета при взлете загорелся двигатель из-за попавшей в него птицы

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Птица попала в правый двигатель самолета американской бюджетной авиакомпании Spirit Airlines, когда он разгонялся по взлетно-посадочной полосе аэропорта города Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси). Как сообщило в субботу местное отделение телеканала NBC, в результате инцидента двигатель загорелся.

Взлет был приостановлен. Все пассажиры эвакуированы.

Губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи на своей странице в Twitter сообщил, что аэропорт уже возобновил работу после инцидента.

Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование.