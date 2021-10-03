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В Башкирии водитель легковой машины сбил насмерть двух пешеходов

Автомобилист скрылся с места ДТП

ТАСС, 3 октября. Водитель автомобиля Lada Priora насмерть сбил двоих мужчин в Бижбулякском районе Башкирии и скрылся с места аварии. Об этом сообщили в воскресенье в ГИБДД республики.

"Сегодня рано утром в Бижбулякском районе зарегистрировано ДТП с двумя погибшими, авария произошла в райцентре на ул. Константина Иванова. По предварительным данным, неустановленный водитель за рулем Lada Priora совершил наезд на двух пешеходов, после чего опрокинулся. В результате двое мужчин, на вид 40-45 лет, скончались до приезда скорой медицинской помощи. Водитель с места ДТП скрылся", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, сейчас идут поиски водителя. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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