В Башкирии водитель легковой машины сбил насмерть двух пешеходов

ТАСС, 3 октября. Водитель автомобиля Lada Priora насмерть сбил двоих мужчин в Бижбулякском районе Башкирии и скрылся с места аварии. Об этом сообщили в воскресенье в ГИБДД республики.

"Сегодня рано утром в Бижбулякском районе зарегистрировано ДТП с двумя погибшими, авария произошла в райцентре на ул. Константина Иванова. По предварительным данным, неустановленный водитель за рулем Lada Priora совершил наезд на двух пешеходов, после чего опрокинулся. В результате двое мужчин, на вид 40-45 лет, скончались до приезда скорой медицинской помощи. Водитель с места ДТП скрылся", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, сейчас идут поиски водителя. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.