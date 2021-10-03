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Женщина с ребенком пострадали в ДТП с четырьмя автомобилями в Воронеже

Пострадавших доставили в больницу

ТАСС, 3 октября. Четыре автомобиля столкнулись 3 октября в Воронеже, в результате пострадали женщина и 12-летний мальчик. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"Сегодня днем у дома 144б по улице Шишкова в Воронеже, по предварительным данным, 29-летний водитель Lada Largus столкнулся с Volkswagen Polo. После этого Volkswagen перевернулся и по инерции въехал в припаркованные автомобили Geely Emgrand и ВАЗ-2110", - сказали в пресс-службе.

В результате ДТП двух пассажиров Volkswagen - 40-летнюю женщину и 12-летнего мальчика - для оказания медицинской помощи доставили в больницу.

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