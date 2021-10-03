Бастрыкин поручил принять все меры для задержания подозреваемого в убийстве девушек в Гае

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил принять все меры для скорейшего задержания подозреваемого в убийстве трех девушек в городе Гай Оренбургской области 30-летнего Александра Лазарева. Об этом сообщается на сайте СК России.

"Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин в связи с появлением информации об установлении подозреваемого в убийстве трех девушек в Гае дал поручение руководителю следственного управления СК России по Оренбургской области Зудерману В.Д. доложить о проведенном к настоящему времени комплексе следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств этого жестокого преступления. Бастрыкин дал указание своим подчиненным принять все меры для скорейшего установления местонахождения подозреваемого и его задержания", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате СК России.