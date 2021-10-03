{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бастрыкин поручил принять все меры для задержания подозреваемого в убийстве девушек в Гае

Расследование находится на контроле в центральном аппарате СК России

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил принять все меры для скорейшего задержания подозреваемого в убийстве трех девушек в городе Гай Оренбургской области 30-летнего Александра Лазарева. Об этом сообщается на сайте СК России.

На эту тему

"Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин в связи с появлением информации об установлении подозреваемого в убийстве трех девушек в Гае дал поручение руководителю следственного управления СК России по Оренбургской области Зудерману В.Д. доложить о проведенном к настоящему времени комплексе следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств этого жестокого преступления. Бастрыкин дал указание своим подчиненным принять все меры для скорейшего установления местонахождения подозреваемого и его задержания", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате СК России.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияОренбургская область
В Дагестане частично восстановили подачу электричества в обесточенных из-за аварии районах
Без света оставались 40 тыс. человек
Читать полностью