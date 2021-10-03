{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ДТП в Саратовской области погибли два человека и один пострадал

Среди погибших четырехлетняя девочка

ТАСС, 3 октября. Два автомобиля столкнулись в Балашовском районе Саратовской области, в результате погибли два человека, включая четырехлетнюю девочку, пострадала женщина. Об этом сообщили в воскресенье в следственном управлении СК РФ по Саратовской области.

"По предварительным данным, днем 3 октября в Балашовском районе столкнулись автомобили Toyota и Hyundai. В результате погиб 40-летний водитель Hyundai, а также четырехлетняя пассажирка этого автомобиля. Женщина, ехавшая в данной машине, госпитализирована в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Следователи СК проводят доследственную проверку по факту ДТП.

Теги
РоссияАстраханская область
Директор приюта в Чехове назвала возможную причину отравления собак
По словам Валентины Силич, ядовитое вещество могло случайно попасть в корм для животных, так как еду производит предприятие, которое также выпускает химикаты для травли крыс
Директор приюта в Чехове назвала возможную причину отравления собак
Читать полностью