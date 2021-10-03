В ДТП в Саратовской области погибли два человека и один пострадал

ТАСС, 3 октября. Два автомобиля столкнулись в Балашовском районе Саратовской области, в результате погибли два человека, включая четырехлетнюю девочку, пострадала женщина. Об этом сообщили в воскресенье в следственном управлении СК РФ по Саратовской области.

"По предварительным данным, днем 3 октября в Балашовском районе столкнулись автомобили Toyota и Hyundai. В результате погиб 40-летний водитель Hyundai, а также четырехлетняя пассажирка этого автомобиля. Женщина, ехавшая в данной машине, госпитализирована в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Следователи СК проводят доследственную проверку по факту ДТП.