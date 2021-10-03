На Пушкинской площади в Москве задержали тиктокера за запуск пиротехники

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве тиктокера, снимавшего ролик на Пушкинской площади, где он запускал пиротехнику. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На Пушкинской площади задержан молодой человек, который запускал пиротехнику во время съемок ролика для TikTok", - сказал собеседник агентства. По его словам, нарушителю грозит штраф за мелкое хулиганство.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт задержания молодого человека. "Сотрудниками УГИБДД по Москве задержан мужчина, который на Пушкинской площади использовал пиротехническое изделие. В настоящее время он находится в полиции, проводится проверка", - сказали в пресс-службе.