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На Пушкинской площади в Москве задержали тиктокера за запуск пиротехники

Нарушителю грозит штраф за мелкое хулиганство, сообщил источник в правоохранительных органах

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Полицейские задержали в Москве тиктокера, снимавшего ролик на Пушкинской площади, где он запускал пиротехнику. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На Пушкинской площади задержан молодой человек, который запускал пиротехнику во время съемок ролика для TikTok", - сказал собеседник агентства. По его словам, нарушителю грозит штраф за мелкое хулиганство.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт задержания молодого человека. "Сотрудниками УГИБДД по Москве задержан мужчина, который на Пушкинской площади использовал пиротехническое изделие. В настоящее время он находится в полиции, проводится проверка", - сказали в пресс-службе.

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