{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В ДТП под Тамбовом погиб один человек и трое пострадали

На 107-м км трассы Тамбов - Пенза в Гавриловском районе столкнулись Lada Xray и "Камаз"

ТАМБОВ, 3 октября. /ТАСС/. Lada Xray и "Камаз" столкнулись на трассе Тамбов - Пенза в Гавриловском районе Тамбовской области, в результате ДТП погиб водитель легковушки, трое человек, в том числе подросток, пострадали. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в оперативных службах региона.

"Сегодня около 18:00 мск на 107-м км трассы Тамбов - Пенза в Гавриловском районе произошло ДТП. По предварительной информации, водитель Lada Xray выскочил на встречку и столкнулся с грузовиком "Камаз". В результате водитель легковушки погиб, его три пассажира, в том числе подросток, получили травмы и были госпитализированы в больницу Тамбова", - сообщил собеседник агентства.

Как сообщили в прокуратуре Тамбовской области, проведение процессуальной проверки по факту ДТП взято прокурором Гавриловского района на контроль.

Теги
РоссияТамбовская область
В Анапе ликвидировали открытое горение на складе
Площадь возгорания составила 600 кв. м
Читать полностью