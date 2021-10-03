В Дагестане ведутся поиски пропавшего помощника прокурора Махачкалы и его отца

МАХАЧКАЛА, 3 октября. /ТАСС/. Правоохранители в Дагестане ведут поиски пропавшего помощника прокурора Махачкалы и его отца, которые выехали из дома в субботу и не вернулись.

"Пропали двое жителей Махачкалы - 60-летний Омаргаджи Джамалудинов и его 29-летний сын Ахмед Джамалудинов, которые 2 октября 2021 года выехали из дома на автомобиле Lexus LX570 белого цвета и по настоящее время не вернулись. На связь не выходят", - говорится в сообщении пресс-службы МВД по республике.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона, Ахмед Джамалудинов является помощником прокурора Махачкалы.