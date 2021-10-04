Число пострадавших в ДТП с автобусом в Красноярском крае увеличилось до шести

КРАСНОЯРСК, 4 октября. /ТАСС/. Количество пострадавших человек в ДТП со съехавшим в кювет автобусом в Красноярском крае увеличилось до шести, говорится в сообщении прокуратуры региона. Ранее сообщалось о пяти пострадавших.

"Прокуратура края организовала проверку в связи с ДТП на автомобильной дороге Р-257 со стороны поселка Балхта в сторону города Дивногорска, в результате которого пострадали шесть человек", - говорится в сообщении ведомства.

По информации прокуратуры, госпитализация пострадавшим не потребовалась.

Как сообщалось ранее, автобус съехал в кювет на трассе Р-257 "Енисей". Автобус ехал по маршруту Ермаковское - Красноярск, в салоне находились 35 пассажиров.