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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Красноярском крае увеличилось до шести

Госпитализация не потребовалась

КРАСНОЯРСК, 4 октября. /ТАСС/. Количество пострадавших человек в ДТП со съехавшим в кювет автобусом в Красноярском крае увеличилось до шести, говорится в сообщении прокуратуры региона. Ранее сообщалось о пяти пострадавших.

"Прокуратура края организовала проверку в связи с ДТП на автомобильной дороге Р-257 со стороны поселка Балхта в сторону города Дивногорска, в результате которого пострадали шесть человек", - говорится в сообщении ведомства.

По информации прокуратуры, госпитализация пострадавшим не потребовалась.

Как сообщалось ранее, автобус съехал в кювет на трассе Р-257 "Енисей". Автобус ехал по маршруту Ермаковское - Красноярск, в салоне находились 35 пассажиров.

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