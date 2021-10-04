Чиновника в ХМАО за получение взятки приговорили к пяти годам лишения свободы условно

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 октября. /ТАСС/. Ханты-Мансийский районный суд признал сотрудника департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа виновным в получении взятки и приговорил его к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года и штрафу в 600 тыс. рублей. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Ханты-Мансийский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении должностного лица департамента промышленности ХМАО. Он признан виновным в совершении преступления по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в крупном размере", - сказано в сообщении.

По данным прокуратуры, обвиняемого приговорили к пяти годам лишения свободы условно, с испытательным сроком четыре года, штрафом в размере 600 тыс. рублей и лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе три года.

По данным регионального следственного управления СК России, подсудимый, в обязанности которого, в частности, входили полномочия по проведению проверок исполнения получателями субсидий условий предоставления финансовой поддержки, с мая 2018 года по июль 2020-го осуществлял покровительство индивидуального предпринимателя - главы крестьянского (фермерского) хозяйства. Чиновник способствовал лояльной проверке представляемых предпринимателем документов для получения субсидий, сообщал ему о предстоящих проверках использования субсидий, а также сокрытию выявленных при таких проверках нарушений, которые могли бы повлечь штрафные санкции и возврат ранее выданных денег.

Взамен чиновник от предпринимателя неоднократно получал деньги путем безналичных переводов через банковские карты посредников, а также в наличной форме. Кроме того, в январе 2019 года предприниматель лично передал обвиняемому в качестве взятки топливную карту, оформленную на крестьянское (фермерское) хозяйство с лимитом до 25 литров в сутки, с которой злоумышленник до июля 2020 года практически ежедневно заправлял личный автомобиль. Всего подсудимый получил от предпринимателя денежные средства и услуги имущественного характера на общую сумму более 346 тыс. рублей.