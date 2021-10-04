Защита экс-директора ФК "Тамбов" обжаловала арест по делу о мошенничестве

ТАМБОВ, 4 октября. /ТАСС/. Защита бывшего директора футбольного клуба "Тамбов" Ольги Коноваловой, арестованной по делу о мошенничестве с бюджетными деньгами, обжаловала решение о заключении под стражу. Об этом ТАСС в понедельник сообщил адвокат Дмитрий Кислинский.

"Апелляционная жалоба на арест Ольги Коноваловой только что мною подана. Обвинение ей по-прежнему не предъявлено. По закону это можно сделать в течение десяти дней с момента задержания", - сообщил собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в управлении судебного департамента региона, дата заседания по рассмотрению жалобы в Тамбовском областном суде будет назначена в ближайшее время.

Ленинский районный суд 1 октября арестовал Коновалову на два месяца. Она была задержана 30 сентября в рамках уголовного дела по ч. 4. ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Ранее у нее в квартире прошли обыски.

В декабре 2020 года следователи возбудили в отношении нее уголовное дело из-за долгов по зарплате перед футболистами и сотрудниками. Размер задолженности на тот момент составлял более 150 млн рублей. Коновалова возглавляла клуб с 2018 по 2021 год.