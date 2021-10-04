Суд 20 октября решит вопрос об освобождении от отбытия срока экс-замглавы ФСИН Коршунова

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы 20 октября рассмотрит ходатайство об освобождении от отбытия срока в колонии осужденного за коррупцию бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова в связи с тяжелой болезнью. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Рассмотрение ходатайства защитника Коршунова об освобождении его от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью отложено на 20 октября, [заседание назначено на] 11:30", - сказала представитель суда.

Какое именно заболевание обнаружено у бывшего замглавы ФСИН, не уточняется. В настоящее время он содержится в СИЗО "Лефортово".

В 2019 году Коршунов получил семь лет колонии за хищение более 263 млн рублей, предназначенных для закупки обуви заключенным, в 2020 году - еще два года по делу о растрате более 155 млн рублей при заключении контрактов на поставку горюче-смазочных материалов и сахара. Также он является фигурантом дела о хищении почти 95 млн рублей, выделенных на строительство СИЗО в Крыму.

Как сообщала газета "Коммерсантъ", 58-летний Коршунов может страдать аутоимунной болезнью. Это заболевание входит в перечень тех, которые препятствуют содержанию осужденного под стражей.