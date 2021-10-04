Автобус въехал в припаркованный грузовик в Кирове

КИРОВ, 4 октября. /ТАСС/. Пассажирский автобус въехал в припаркованный у края дороги грузовик МАЗ в Кирове, пострадали три пассажира, в том числе ребенок. Об этом сообщается в понедельник в группе ГИБДД по региону в соцсети "ВКонтакте".

"4 октября около 12:00 на ул. Ломоносова у дома № 14 г. Кирова, по предварительным данным, водитель автобуса ПАЗ городского маршрута № 12 совершил наезд на припаркованный у края проезжей части грузовой автомобиль МАЗ. В результате происшествия три пассажира автобуса, в том числе один несовершеннолетний, получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на месте аварии работают сотрудники полиции. По факту ДТП проводится проверка. Также прокуратура начала проверку исполнения законодательства при организации пассажирских перевозок.