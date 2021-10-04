Пять лет колонии получил фигурант по делу о растрате при постройке спорткомплекса на Алтае

ТАСС, 4 октября. Суд в Республике Алтай вынес приговор бывшему гендиректору регионального агентства по ипотечному кредитованию Михаилу Карпенко, виновному в должностных преступлениях по делу о махинациях при строительстве системы оснежения горнолыжного комплекса "Манжерок". За преступления, в результате которых ущерб республиканскому бюджету превысил 136 млн рублей, он приговорен к пяти годам колонии, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"В период с 2015 по 2018 год первый зампредседателя правительства региона совместно с директором управления капитального строительства Александром Вайдуровым и гендиректором АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Республики Алтай" организовал строительство системы оснежения без проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Он незаконно обеспечил победу АО в аукционе на право заключения госконтракта путем отклонения заявки второго участника аукциона. На основании представленной Карпенко и подписанной Вайдуровым документации на счет подрядной организации были перечислены бюджетные средства в размере более 505 млн рублей, в том числе за фактически невыполненные работы на общую сумму более 136 млн рублей", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что эти действия стали причиной некачественной стройки, ущерб бюджету региона составил более 136 млн рублей. "Кроме того, с декабря 2017 года по март 2018-го в Горно-Алтайске Карпенко растратил средства возглавляемого им АО в размере 295 тыс. рублей, оплатив за счет организации поставку бензинового генератора в пользу других лиц", - подчеркнули в пресс-службе.

Судом Карпенко признан виновным по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий") и ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Растрата"). Ему назначено 5 лет в исправительной колонии общего режима. Мужчина взят под стражу в зале суда. Кроме того, удовлетворен гражданский иск о возмещении ущерба, нанесенного его преступлениями.

Это уже второй обвинительный приговор, связанный с преступлениями при строительстве системы оснежения горнолыжного комплекса "Манжерок". В июне 2021 года на три года и восемь месяцев колонии общего режима осужден гендиректор ООО "Сибкапстрой", виновный в присвоении более 10 млн рублей бюджетных средств. По данным следствия, компания была привлечена к выполнению работ по госконтракту, а гендиректор дал указание установить трубу, не соответствующую проектно-сметной документации, и по значительно меньшей стоимости. В дальнейшем он предъявил заказчику подложные документы, разница в стоимости оплаченных и фактически выполненных работ составила более 10 млн рублей.

Карпенко был задержан в 2020 году в Москве. Источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС, что он действовал по указаниям бывшего вице-премьера региона Роберта Пальталлера, который также является фигурантом уголовного дела о превышении полномочий.