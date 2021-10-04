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Суд отказался рассматривать кассацию Навального на замену условного срока реальным

Алексей Навальный отбывает наказание во Владимирской области в ИК-2 в Покрове

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Второй кассационный суд общей юрисдикции отказался рассматривать жалобу на замену Алексею Навальному условного срока на реальный. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В передаче кассационной жалобы для решения в судебном заседании отказано", - сообщили агентству.

Симоновский суд Москвы 2 февраля в ходе выездного заседания в Мосгорсуде по ходатайству ФСИН заменил 3,5 года условного срока Навальному по делу "Ив Роше" на реальный срок лишения свободы из-за многочисленных нарушений условий отбывания наказания. Спустя три недели Московский городской суд также в ходе выездного заседания в Бабушкинском суде Москвы признал законным решение суда первой инстанции, при этом Навальному было засчитано время, проведенное им под домашним арестом. Он отбывает наказание во Владимирской области в ИК-2 в Покрове.

После этого адвокат Навального Вадим Кобзев обжаловал в кассационной инстанции решение районного суда Москвы о замене Навальному условного срока лишения свободы на реальный по уголовному делу "Ив Роше".

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