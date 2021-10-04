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Мост между Канадой и США закрыли из-за возможного обнаружения взрывчатых веществ

Движение закрыто в обе стороны

ОТТАВА, 4 октября. /ТАСС/. Автомобильный мост между Виндзором и Детройтом закрыт для движения транспорта из-за возможного обнаружения взрывчатых веществ в одном из автомобилей. Об этом в понедельник говорится в Twitter полиции Виндзора.

"Мост "Амбассадор" сейчас закрыт [для движения] в обе стороны", - отмечается в сообщении. В другой записи уточняется, что сотрудники правоохранительных органов Виндзора находятся на месте "в связи с возможным обнаружением взрывчатых веществ" в одном из автомобилей при его досмотре.

Висячий мост через реку Детройт был построен в 1929 году, его длина - 2286 м.

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