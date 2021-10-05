В Кирове произошел пожар в отделении инфекционной больницы

ТАСС, 5 октября. Пожар в отделении инфекционной больницы Кирова возник в ночь на вторник, идет эвакуация, говорится в сообщении на сайте ГУ МЧС области.

"05.10.2021 поступила информация о том, что произошел пожар в палате 5 корпуса 3 отделения инфекционной больницы г. Кирова по адресу: Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, 207", - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и площади пожара уточняется.

К ликвидации пожара привлечены 36 человек и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России - 26 человек и семь единиц техники.