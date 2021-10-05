В Кирове в результате пожара в инфекционной больнице погибли два человека

ТАСС, 5 октября. Два человека погибли в результате пожара в палате отделения Инфекционной клинической больницы в Кирове, говорится в сообщении ГУ МЧС по области.

"Погибли два человека, травмированных нет, спасены шесть человек, эвакуированы 36 человек", - сообщили в ведомстве.

Пожар возник в палате пятого корпуса третьего отделения больницы.

Эвакуированных пациентов отправили на дальнейшее лечение в другие медицинские учреждения города. К ликвидации пожара были привлечены 36 человек и 11 единиц техники.