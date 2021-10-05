Полиция задержала пассажира рейса Москва - Кемерово за курение на борту

НОВОСИБИРСК, 5 октября. /ТАСС/. Полиция задержала в новосибирском аэропорту Толмачево пассажира самолета, выполнявшего рейс Москва - Новосибирск - Кемерово, за курение на борту. Об этом сообщила журналистам пресс-служба управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

"Сотрудники транспортной полиции в аэропорту Толмачево задержали пассажира, курившего на борту самолета. В линейный отдел МВД России в аэропорту Толмачево поступило сообщение от диспетчера аэропорта о том, что на борт самолета, выполнявшего рейс по маршруту Москва - Новосибирск - Кемерово, требуется наряд полиции. Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские установили, что один из пассажиров не выполнил требования командира воздушного судна и во время перелета курил в туалетной комнате лайнера", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что правонарушителем оказался ранее судимый за неуплату алиментов 43-летний житель Кемеровской области. В отношении мужчины составлены два административных протокола: за нарушение запрета курения табака на борту и за невыполнение распоряжений командира воздушного судна.