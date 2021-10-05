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На Сахалине мать трех погибших при пожаре детей получила тюремный срок

Суд приговорил ее к двум годам восьми месяцам тюрьмы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 октября. /ТАСС/. Томаринский районный суд на Сахалине вынес приговор по уголовному делу в отношении 26-летней жительницы села Красногорск, признав ее виновной в смерти трех малолетних детей и приговорив к двум годам восьми месяцам тюрьмы, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Сахалинской области.

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя, принимая во внимание признание подсудимой вины в совершении преступления, назначил наказание в виде двух лет восьми месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу", - сказали в надзорном ведомстве.

В марте этого года в одной из квартир на первом этаже трехэтажного жилого дома в селе Красногорск на юге Сахалина вспыхнул пожар. Огонь быстро потушили спасатели, однако из-за отравления окисью углерода погибли дети в возрасте одного года, трех и четырех лет. Мать оставила их без присмотра и ушла в магазин, а затем направилась в гости к знакомым, где употребляла алкогольные напитки. В это время ее малолетняя дочь подожгла зажигалкой легковоспламеняющиеся материалы, от чего и произошел пожар. В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам").

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РоссияСахалинская область
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