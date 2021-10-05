В Липецке возбудили первое уголовное дело по факту подделки сертификатов о вакцинации

ТАСС, 5 октября. Следователи возбудили первое в Липецкой области уголовное дело в отношении заведующей поликлиникой. Она подозревается в выдаче сертификатов о вакцинации против коронавирусной инфекции людям, которые на самом деле не делали прививку. Об этом сообщила во вторник пресс-служба следственного управления СК РФ по Липецкой области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении заведующей отделением одной из поликлиник Липецка, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как уточнила ТАСС официальный представитель регионального управления Юлия Кузнецова, это первое в Липецкой области уголовное дело о поддельных сертификатах о вакцинации против коронавируса.

По версии следствия, заведующая поликлиникой за вознаграждение с декабря 2020 года по сентябрь 2021-го выдавала сертификаты о якобы проведенной вакцинации, вносила эти данные в Единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. "Проводится комплекс следственных действий с целью установления обстоятельств совершенного преступления, а также всех участников коррупционной схемы. Расследование уголовного дела продолжается, по его результатам будет дана объективная и всесторонняя юридическая оценка, в том числе лицам, которые воспользовались незаконной "услугой" и получили сертификаты", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по Липецкой области.