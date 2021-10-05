В Зеленограде две машины загорелись после ДТП

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Две машины столкнулись и загорелись в Зеленограде, в результате ДТП пострадали три человека. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"В Зеленограде на пересечении проспекта Генерала Алексеева со 2-м Западным проездом произошло ДТП с участием двух автомобилей. После столкновения машины загорелись, площадь пожара составила 12 кв. м. В результате аварии три человека пострадали, они находятся в тяжелом состоянии", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичной Госавтоинспекции ТАСС уточнили, что ДТП произошло около 13:00 на Панфиловском проспекте в районе дома 6А. "Произошло столкновение двух автомобилей - Ford и "Газели", после чего произошло возгорание последнего. Предварительно, в результате происшествия пострадали три человека", - сказали в пресс-службе.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.