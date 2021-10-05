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Экс-директору ФК "Тамбов" Коноваловой вменяют три эпизода мошенничества

Ольгу Коновалову заключили под стражу на два месяца

ТАМБОВ, 5 октября. /ТАСС/. Бывшему генеральному директору футбольного клуба "Тамбов" Ольге Коноваловой, арестованной до 29 ноября по подозрению в мошенничестве с бюджетными деньгами, вменяют три эпизода. Об этом во вторник сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Тамбова.

"Ленинским районным судом Тамбова в отношении Коноваловой О.Ю., подозреваемой в совершении трех преступлений, каждое из которых предусмотрено частью 4 статьи 159 УК РФ, была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, который исчисляется с 30 сентября по 29 ноября 2021 года включительно", - говорится в сообщении суда.

Коновалову задержали 30 сентября. Накануне ее адвокат Дмитрий Кислинский обжаловал арест, считая его необоснованным.

В январе руководство "Тамбова" подало иск в арбитражный суд о признании организации банкротом. Размер кредиторской задолженности клуба составляет более 536 млн рублей. Весной в клубе ввели первую процедуру банкротства - наблюдение. В мае "Тамбов" фактически прекратил свое существование, уволив всех сотрудников.

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