В Нижегородской области загорелось здание фермы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 октября. /ТАСС/. Здание на территории фермерского хозяйства в Нижегородской области загорелось на площади 800 кв. м, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Сегодня в 16:13 мск поступило сообщение о пожаре в крестьянско-фермерском хозяйстве, расположенном по адресу: Вадский м.о., село Новый мир, улица Центральная. В 16:40 мск пожар был локализован на площади 800 кв. м", - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет, 100 голов крупного рогатого скота эвакуировали в соседнюю ферму до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

"Причина пожара устанавливается. Работы пожарно-спасательных подразделений на месте происшествия продолжаются, идет проливка конструкций", - сказано в сообщении.

В 19:00 пожар ликвидировали.